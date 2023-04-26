Литовский Сейм узаконил насильственную высылку мигрантов-нелегалов

Новости Литвы. В Литве узаконили насильственную высылку мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейм принял спорный закон, позволяющий пограничникам выдворять нелегалов, которые переходят границу государства вне пропускных пунктов.
Новости Литвы. В Литве узаконили насильственную высылку мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейм принял спорный закон, позволяющий пограничникам выдворять нелегалов, которые переходят границу государства вне пропускных пунктов.
Решение было принято, несмотря на многочисленные протесты правозащитников. По их мнению, оно нарушает права тех, кто просит убежище и заставляет их обращаться к контрабандистам. Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Вильнюс соблюдать международные обязательства в отношении просителей убежища.
Как заявили в крупной международной правозащитной организации, «это попытка закрепить в законе то, что является незаконным». Нельзя отправлять людей обратно не изучив их индивидуальные заявления, не оценив их ситуацию, и даже не дав написать прошение о предоставлении убежища. Новые нормы должны вступить в силу с начала мая, если президент Литвы поддержит соответствующие изменения.