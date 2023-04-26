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Литовский Сейм узаконил насильственную высылку мигрантов-нелегалов

26 апреля 2023 09:02
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Новости Литвы. В Литве узаконили насильственную высылку мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейм принял спорный закон, позволяющий пограничникам выдворять нелегалов, которые переходят границу государства вне пропускных пунктов.  

Литовский Сейм узаконил насильственную высылку мигрантов-нелегалов-1

Решение было принято, несмотря на многочисленные протесты правозащитников. По их мнению, оно нарушает права тех, кто просит убежище и заставляет их обращаться к контрабандистам. Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Вильнюс соблюдать международные обязательства в отношении просителей убежища.  

Литовский Сейм узаконил насильственную высылку мигрантов-нелегалов-4

Как заявили в крупной международной правозащитной организации, «это попытка закрепить в законе то, что является незаконным». Нельзя отправлять людей обратно не изучив их индивидуальные заявления, не оценив их ситуацию, и даже не дав написать прошение о предоставлении убежища. Новые нормы должны вступить в силу с начала мая, если президент Литвы поддержит соответствующие изменения.  

# Беженцы # Гитанас Науседа # Новости Литвы # Фотофакт

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