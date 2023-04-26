Литовский Сейм узаконил насильственную высылку мигрантов-нелегалов

Решение было принято, несмотря на многочисленные протесты правозащитников. По их мнению, оно нарушает права тех, кто просит убежище и заставляет их обращаться к контрабандистам. Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Вильнюс соблюдать международные обязательства в отношении просителей убежища.

Как заявили в крупной международной правозащитной организации, «это попытка закрепить в законе то, что является незаконным». Нельзя отправлять людей обратно не изучив их индивидуальные заявления, не оценив их ситуацию, и даже не дав написать прошение о предоставлении убежища. Новые нормы должны вступить в силу с начала мая, если президент Литвы поддержит соответствующие изменения.