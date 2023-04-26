Командующий сил спецопераций ВСУ заявил о сложной обстановке в Артёмовске

Ситуация сложная. Так охарактеризовал положение военных в Бахмуте (украинское название Артемовска) командующий сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко, пишет ТАСС.

По сообщению пресс-службы командования, Хоренко лично отправился на позиции украинских военных, чтобы оценить обстановку и положение ВСУ. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов заявил, что ситуация на наиболее сложных направлениях в Артемовске обсуждается минимум дважды в неделю на заседании ставки верховного главнокомандующего.