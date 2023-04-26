Великобритания понесет ответственность за применение в Украине боеприпасов с обедненным ураном. Такое заявление сделало дипведомство Российской Федерации в Лондоне, пишет РИА Новости.

Комментируя решение Британии передать Киеву опасные снаряды, в российском посольстве отметили, что Запад из Украины сделает радиоактивный могильник. Сообщается, что в оборонном ведомстве Великобритании подтвердили факт передачи киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном для бронетехники Challenger 2. В дипведомстве РФ указали на сообщение со стороны британского Минобороны о том, что Лондон не контролирует применение данных вооружений, ответственность за это, а также последствия несут Вооруженные силы Украины.

В заявлении российского посольства в Лондоне отмечается, что Великобритания не уйдет от ответственности: перевести стрелки на ВСУ и остаться в стороне в случае использования Украиной токсичных боеприпасов не получится.