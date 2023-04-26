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Подоляк: у Украины есть право уничтожить всё в Крыму и Донбассе

26 апреля 2023 06:24
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У Киева есть право уничтожить все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, территории Запорожской и Херсонской областей. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк, приводит его слова РИА Новости. 

Ранее в СМИ появилась информация, что в Киеве были планы ударить по российской территории в конце февраля 2023 года. Атака предполагалась на Москву и Новосибирск, но это решение киевские власти отменили после просьбы Вашингтона, следует из документов американских разведслужб, которые были слиты. 

Подоляк прокомментировал эту новость риторическим вопросом: «Какое бы военное задание мы бы выполнили одним ударом по Москве?» Он отметил, что у Киева другие цели, пояснив, что согласно международному праву и юридически Украина имеет право уничтожить все, что находится на территории полуострова Крым, Донбассе. 

# Международная политика # Михаил Подоляк

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