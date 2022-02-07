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«Литовские железные дороги» собираются уволить около 300 сотрудников

07 февраля 2022 14:27
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Новости Литвы. Око за око. На этот совсем не деловой принцип Беларусь вынудила Литва. Ранее там запретили транзит наших калийных удобрений через порты Клайпеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Теперь и Беларусь остановила перевозку по железной дороге аналогичных литовских товаров. Транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений по железной дороге более невозможен. Хотя раньше этот маршрут приносил Литве немалые деньги. Сейчас же Клайпедский порт рискует стать просто складом для ржавых кранов.

«Литовские железные дороги» собираются уволить около 300 сотрудников-1

Ольга Шерснева, СТВ:
«Литовские железные дороги» собираются уволить около 300 сотрудников, сообщает пресс-служба компании. Беларусь до сих пор готова решать вопросы с Литвой в правовом поле, но теперь понятно, что и язык ограничений нам тоже знаком.  

# Санкции # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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