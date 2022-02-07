На Мадагаскаре около 50 тысяч жителей покинули свои дома и перебрались в убежища из-за наводнений

Почти 50 тысяч жителей покинули свои дома и перебрались в специально созданные убежища. Обильные дожди вызвали наводнения и оползни. Ветер, порывы которого достигали более 200 км/ч, снес крыши десятков домов. Это уже второй удар по Мадагаскару в 2022 году, поэтому к нему жители готовились заранее, но противостоять стихии трудно.