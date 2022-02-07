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На Мадагаскаре около 50 тысяч жителей покинули свои дома и перебрались в убежища из-за наводнений

07 февраля 2022 12:10
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Новости Мадагаскара. Жизни как минимум шестерых человек унес мощный циклон на Мадагаскаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Мадагаскаре около 50 тысяч жителей покинули свои дома и перебрались в убежища из-за наводнений-1

Почти 50 тысяч жителей покинули свои дома и перебрались в специально созданные убежища. Обильные дожди вызвали наводнения и оползни. Ветер, порывы которого достигали более 200 км/ч, снес крыши десятков домов. Это уже второй удар по Мадагаскару в 2022 году, поэтому к нему жители готовились заранее, но противостоять стихии трудно. 

# Наводнение # Фотофакт

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