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В Мексике снесли лагерь мигрантов у границ с США

07 февраля 2022 11:54
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Новости Мексики. В Мексике ликвидировали лагерь мигрантов у границ с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранцы разбили его около года назад, и все это время он никому не мешал.  

В Мексике снесли лагерь мигрантов у границ с США-1

Сейчас его снесли, хотя и предоставили взамен другие центры временного содержания. Ежегодно сотни тысяч мигрантов без документов пытаются добраться до Штатов через территорию Мексики. Только в 2021 году депортировали около 100 тысяч человек.  

# Беженцы # Фотофакт

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