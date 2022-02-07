В Мексике снесли лагерь мигрантов у границ с США

Новости Мексики. В Мексике ликвидировали лагерь мигрантов у границ с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранцы разбили его около года назад, и все это время он никому не мешал.
Новости Мексики. В Мексике ликвидировали лагерь мигрантов у границ с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранцы разбили его около года назад, и все это время он никому не мешал.
Сейчас его снесли, хотя и предоставили взамен другие центры временного содержания. Ежегодно сотни тысяч мигрантов без документов пытаются добраться до Штатов через территорию Мексики. Только в 2021 году депортировали около 100 тысяч человек.