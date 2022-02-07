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В Испании хотят отменить обязательное ношение масок на улице из-за протестов жителей

07 февраля 2022 09:39
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Европа против антиковидных мер. Протесты против ограничений в пандемию прошли сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей, недовольных антиковидной политикой, вышли на улицы Мадрида. Теперь власти Испании пообещали отменить обязательное ношение масок на улице.

В Испании хотят отменить обязательное ношение масок на улице из-за протестов жителей-1

В Роттердаме счет активистов идет на тысячи. В результате общественного давления власти Нидерландов начали поэтапно смягчать ограничения.  

В Испании хотят отменить обязательное ношение масок на улице из-за протестов жителей-4

А в Оттаве акция протеста против паспортов вакцинации, инициированная канадскими дальнобойщиками, не прекращается уже с 29 января.  

В Испании хотят отменить обязательное ношение масок на улице из-за протестов жителей-7

Несмотря на то, что последние дни митинга больше напоминали народные гулянья с дискотеками и диджеями, мэр канадской столицы посчитал ситуацию вышедшей из-под контроля и объявил в городе положение ЧП.

# Коронавирус # Фотофакт

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