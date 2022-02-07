В Испании хотят отменить обязательное ношение масок на улице из-за протестов жителей
Европа против антиковидных мер. Протесты против ограничений в пандемию прошли сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей, недовольных антиковидной политикой, вышли на улицы Мадрида. Теперь власти Испании пообещали отменить обязательное ношение масок на улице.
В Роттердаме счет активистов идет на тысячи. В результате общественного давления власти Нидерландов начали поэтапно смягчать ограничения.
А в Оттаве акция протеста против паспортов вакцинации, инициированная канадскими дальнобойщиками, не прекращается уже с 29 января.
Несмотря на то, что последние дни митинга больше напоминали народные гулянья с дискотеками и диджеями, мэр канадской столицы посчитал ситуацию вышедшей из-под контроля и объявил в городе положение ЧП.