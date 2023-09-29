В Болгарии завершились крупные учения НАТО

В Болгарии завершились учения НАТО. Помимо болгарских военных, в них приняли участие солдаты и техника из США, Италии, Греции, Албании, Северной Македонии и Черногории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многонациональная бригада Альянса отрабатывала совместные действия при нападении на одного из участников военного блока. В частности, уничтожение артиллерии противника и эвакуацию раненых на вертолетах. Как заявил командующий ВМС США в Европе, для натовских военных это еще и прекрасная возможность изучить условия и местность Болгарии, если придется воевать на ее территории.