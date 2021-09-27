Лидируют социал-демократы. В Германии завершились парламентские выборы

Новости Германии. В Германии объявлены предварительные итоги выборов в бундестаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольшее количество голосов набрали социал-демократы – у партии 25,7 % голосов.

На втором месте расположился блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который поддержали 24,1 % избирателей. Специалисты называют это худшим результатом на федеральных выборах в истории консервативного блока. У «зеленых» – 14,8 %, Свободной демократической партии – 11,5 %, «Альтернативы для Германии» – 10,35 %. За партию «Левые» голоса отдали 4,9 % избирателей.

В новом составе бундестага число парламентариев вырастет и составит 735 человек, в общей сложности будет представлено шесть партий. 14 минут. Меркель в последний раз выступила перед бундестагом в качестве канцлера – подробнее здесь.