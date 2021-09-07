14 минут. Меркель в последний раз выступила перед Бундестагом в качестве канцлера

Новости Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила перед Бундестагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание к этому событию вызвано тем, что это последнее заседание перед парламентскими выборами, после которых она оставит пост.

То есть это ее последнее выступление перед депутатами в качестве канцлера. Но все прошло без сантиментов и по-немецки сдержано. Речь Меркель длилась всего 14 минут. Это время она потратила на разговор о борьбе с изменением климата, «зеленой» энергетике, о противодействии терроризму и киберпреступности. В очередной раз призвала жителей страны сделать прививку от коронавируса.

Оживился зал только тогда, когда канцлер затронула вопросы внутренней политики. Ее видение состава будущего правительства вызвало недовольство оппозиции. Выступление дважды прерывали неодобрительными выкриками. Но «железный канцлер» не дрогнула. Сказался железный характер и, конечно, политический опыт.