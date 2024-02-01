Французские дети решили поддержать протесты фермеров

По Европе продолжает распространяться протест фермеров, который охватывает все больше стран. Порой эти акции приобретают причудливый характер, как, например, во французском Страсбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там поддержать взрослых решили дети. Они по их примеру проехали по улицам города на доступной для них сельхозтехнике – игрушечной. Тем не менее их требования были достаточно серьезными: дать работать семьям фермеров ради будущего. Властям Франции сейчас не до шуток. Они всеми силами пытаются избежать серьезной угрозы дефицита товаров и продуктов, который уже возникает из-за блокировки дорог.

Полиция окружила гигантский продовольственный рынок Рюнжи, который стал символической мишенью для разгневанных фермеров. Усиленные наряды пытаются прорвать блокаду и сохранить коридор для грузовиков с продуктами. Сами фермеры настроены очень серьезно. К их протестам, которые также набирают силу в Германии, присоединились и сельхозпроизводители Греции.

Гиоргиос Дубиотис, фермер (Греция): Проблем, которые убивают нас, сейчас очень много. Одна из них – растущие производственные расходы. А субсидии сократились на 50-60 %. И ситуация становится все хуже и хуже.

Василис Платис, фермер (Греция):

Мы здесь для того, чтобы принять участие не только в акциях в Греции, но и поддержать общеевропейские усилия, которые связаны с выживанием фермеров. Мы здесь для того, чтобы бороться за решение наших проблем. Мы очень зависим не только от цен на топливо, налогов, но и от погоды. Поэтому нам нужна защита.

Протесты в Греции нарастают с каждым днем и являются частью акций по всей Европе. Десятки тракторов въехали ночью в столицу Бельгии, где сегодня пройдет саммит лидеров ЕС. Хотя фермерский кризис официально не включен в повестку дня встречи, но появились сообщения, что он обязательно будет там обсуждаться. Колонны техники начали блокировать и дороги Нидерландов. О присоединении к протесту заявили также испанские и итальянские аграрии.