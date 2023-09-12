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Лидера КНДР Ким Чен Ына встретили в России

12 сентября 2023 13:53
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию, сообщает глава Минприроды и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР РФ Александр Козлов, передает РИА Новости.

Встреча состоялась на границе с КНДР в Приморском крае. После торжественной церемонии последовали встречи с губернатором Приморья и главой Минприроды. В ходе визита состоятся переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына, в том числе и один на один. Это будет второй визит Ким Чен Ына в Россию с 2011 года.

# Международная политика # Ким Чен Ын # Владимир Путин

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