Польша разместила снайперов вдоль границы с Беларусью

Новости Польши. Польша создает мощную военную группировку в непосредственной близости от территории нашей страны. Как стало известно, у границ Беларуси размещены 10 тысяч солдат. Об этом заявил замминистра МВД страны Матей Вонсик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, 4 000 из них находятся у самих рубежей, еще 6 000 – в военном лагере. Вся эта активность якобы продиктована соображениями безопасности. Мол, Минск представляет серьезную угрозу. И чтобы обеспечить свою защиту, Варшава готова пойти на все. Она уже построила многокилометровый заградительный забор, оснащенный по последнему слову техники. Но, судя по всему, не очень уверена в его надежности, поэтому дополнительно бросила на охрану границы с Беларусью 5 000 пограничников и еще 1 000 полицейских. Кроме того, вдоль нее разместили снайперов.

В приграничные районы стянуто как минимум 200 единиц военной техники и боевые вертолеты, создан саперный батальон. Наверное, все это делается, чтобы накануне выборов убедить поляков в миролюбивой политике действующей власти.