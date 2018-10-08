Лидер КНДР заявил о полной ликвидации самого крупного ядерного полигона в стране

Новости КНДР. Ким Чен Ын заявил о полной ликвидации самого крупного ядерного полигона в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи с госсекретарем США лидер КНДР предложил американским экспертам посетить полигон, чтобы убедиться, что он демонтирован.

Напомним, переговоры Ким Чен Ына и Майка Помпео прошли в Пхеньяне 7 октября. Их целью была подготовка к предстоящему американо-корейскому саммиту. В частности, были оговорены дата и место его проведения. Темами для обсуждения также стали четыре пункта из совместного заявления, подписанного после переговоров глав США и КНДР в Сингапуре.