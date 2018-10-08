В Бразилии на первом туре президентских выборов ни один кандидат не набрал более 50 % голосов

Новости Бразилии. Президента Бразилии изберут во втором туре голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог преодолеть 50%-ный барьер.
Новости Бразилии. Президента Бразилии изберут во втором туре голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог преодолеть 50%-ный барьер.
За пост главы государства поборются кандидат от социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от партии трудящихся Фернанду Аддад. Первый сумел заручиться поддержкой 47 % избирателей, в копилке второго – 29 % голосов.
Второй тур выборов назначен на 28 октября.