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В Бразилии на первом туре президентских выборов ни один кандидат не набрал более 50 % голосов

08 октября 2018 10:06
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Новости Бразилии. Президента Бразилии изберут во втором туре голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог преодолеть 50%-ный барьер.

В Бразилии на первом туре президентских выборов ни один кандидат не набрал более 50 % голосов-1

За пост главы государства поборются кандидат от социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от партии трудящихся Фернанду Аддад. Первый сумел заручиться поддержкой 47 % избирателей, в копилке второго – 29 % голосов.

Второй тур выборов назначен на 28 октября.

# Международная политика # Фотофакт

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