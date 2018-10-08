Прямой эфир

Мощный природный пожар в 40 км от столицы Португалии: эвакуированы свыше 300 туристов

08 октября 2018 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Португалии. Мощный природный пожар бушует в национальном парке Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя вспыхнуло в 40 километрах от Лиссабона и стало стремительно распространяться.

Мощный природный пожар в 40 км от столицы Португалии: эвакуированы свыше 300 туристов-1

Сгорел кемпинг, где останавливались посетители парка. Власти эвакуировали из опасной зоны свыше 300 туристов и местных жителей. Не менее 21 человека получили ожоги и были госпитализированы.

Пожарные перекрыли дороги, к которым может подступить огонь. Сейчас со стихией борются почти 800 специалистов. Задействована наземная и воздушная техника. Однако взять ситуацию под контроль пока не удается из-за сильного ветра, который способствует распространению огня.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Центральной Америке ливни привели к масштабным наводнениям: погибли 11 человек
08 октября 2018 09:34

В Центральной Америке ливни привели к масштабным наводнениям: погибли 11 человек

В Индии спасли леопарда, который упал в колодец
08 октября 2018 09:07

В Индии спасли леопарда, который упал в колодец

30-летняя журналистка убита в Болгарии
08 октября 2018 08:20

30-летняя журналистка убита в Болгарии