Мощный природный пожар в 40 км от столицы Португалии: эвакуированы свыше 300 туристов

Новости Португалии. Мощный природный пожар бушует в национальном парке Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя вспыхнуло в 40 километрах от Лиссабона и стало стремительно распространяться.

Сгорел кемпинг, где останавливались посетители парка. Власти эвакуировали из опасной зоны свыше 300 туристов и местных жителей. Не менее 21 человека получили ожоги и были госпитализированы.

Пожарные перекрыли дороги, к которым может подступить огонь. Сейчас со стихией борются почти 800 специалистов. Задействована наземная и воздушная техника. Однако взять ситуацию под контроль пока не удается из-за сильного ветра, который способствует распространению огня.