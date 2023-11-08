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Шойгу: военное сотрудничество России и КНР отвечает обоюдным интересам

08 ноября 2023 09:38
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Сотрудничество России и Китая в военной сфере не вызывает возражений у третьих стран и отвечает обоюдным интересам. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах в Москве с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юйся, пишет РИА Новости.

Он отметил, что двусторонние военные учения проходят регулярно и успешно. Шойгу подчеркнул также важность дружественных отношений между лидерами двух стран – Владимиром Путиным и Си Цзиньпином – для упрочения стратегической связи.
 

# Международная политика

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