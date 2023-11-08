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Песков ответил на возможную конфискацию российских активов на Западе

08 ноября 2023 10:00
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов на Западе повлечет за собой тяжелые последствия и принятие ответных мер. Об этом пишет РИА Новости.

Минувшей ночью комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил законопроект, который дает возможность президенту Штатов конфисковывать российские активы в пользу Киева. 

Песков особо подчеркнул, что такие действия, незаконны и будут оспорены Россией. Песков отметил также, что российские ведомства ведут разработку ответных мер, которые будут отвечать интересам страны.

После начала российской военной операции в Украине Запад усилил санкции в отношении Москвы, заморозив российские активы. Это повлекло за собой реакцию российского МИД и Центробанка, которые назвали данные действия кражей и заявили о готовящихся судебных исках.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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