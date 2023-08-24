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Роман Головченко вылетел в Армению на заседание Евразийского межправительственного совета

24 августа 2023 07:45
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Приоритеты дальнейшего развития Евразийского экономического союза в центре внимания глав правительств стран «пятерки». Сегодня, 24 августа, в армянском Цахкадзоре состоится внеочередное заседание Евразийского межправсовета и рабочая встреча глав правительств.

Роман Головченко вылетел в Армению на заседание Евразийского межправительственного совета-1

Участие в мероприятиях примет премьер-министр Роман Головченко. Борт с белорусской правительственной делегацией уже вылетел в Армению. Ожидается, что основными вопросами для обсуждения станут развитие интеграции на средне- и долгосрочную перспективы, совершенствование правовых механизмов в рамках ЕАЭС, укрепление взаимодействия и налаживание контактов с потенциальными партнерами.

# Международное сотрудничество # Роман Головченко # Фотофакт

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