Роман Головченко вылетел в Армению на заседание Евразийского межправительственного совета

Приоритеты дальнейшего развития Евразийского экономического союза в центре внимания глав правительств стран «пятерки». Сегодня, 24 августа, в армянском Цахкадзоре состоится внеочередное заседание Евразийского межправсовета и рабочая встреча глав правительств.

Участие в мероприятиях примет премьер-министр Роман Головченко. Борт с белорусской правительственной делегацией уже вылетел в Армению. Ожидается, что основными вопросами для обсуждения станут развитие интеграции на средне- и долгосрочную перспективы, совершенствование правовых механизмов в рамках ЕАЭС, укрепление взаимодействия и налаживание контактов с потенциальными партнерами.