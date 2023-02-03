В ООН бьют тревогу – в мире растёт угроза терроризма

Многие запрещенные группировки используют для продвижения своих планов хрупкость глобальной ситуации. Особенно в политически нестабильных странах, где террористы контролируют обширные регионы. Там они привлекают в свои ряды новых бойцов, в основном из числа молодых людей. Кроме того, продолжает расти и число нападений на почве ксенофобии, расизма и других форм нетерпимости.

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