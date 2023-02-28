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Лесные пожары на Кубе продолжают распространяться. Огонь приближается к Гаване

28 февраля 2023 08:05
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Новости Кубы. Куба охвачена масштабными природными пожарами. По данным властей, огонь уже уничтожил около 2 тысяч гектаров леса и продолжает распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары на Кубе продолжают распространяться. Огонь приближается к Гаване-1

Пожарные пока безуспешно пытаются остановить пламя, несмотря на то, что в тушении задействованы самолеты и вертолеты и даже армейские подразделения. Стихия также оставила без прибыли местных производителей кофе, уничтожив целые плантации деревьев, и приближается к национальному парку и столице страны – Гаване.

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# Пожар # Новости Кубы # Фотофакт

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