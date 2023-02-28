Минобороны РФ предупредило о подготовке США провокации с применением химикатов в Украине

Оборонное ведомство Российской Федерации заявило, что американская сторона планирует использовать опасные химикаты с целью провокационных действий в Украине.

Расчет — выдвинуть обвинения в адрес России, цитирует начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова РИА Новости. Москва располагает сведениями о заявлении экс-посла США, что Россия готовится использовать опасные вещества в зоне СВО. Кириллов отметил, что подобное обвинение расценено как подготовка со стороны США осуществить провокацию. По имеющимся сведениям, опасные химикаты уже доставлены в Украину.