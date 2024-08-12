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Лесные пожары бушуют в Греции

12 августа 2024 08:01
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Недалеко от столицы Греции вспыхнул лесной пожар. Из-за быстрого распространения огня жителей пяти ближайших районов пришлось эвакуировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары бушуют в Греции-1

Над Афинами нависло густое облако коричневого дыма. Ликвидацией возгораний заняты более 250 пожарных. Привлечено 12 самолетов и семь вертолетов, с которых сбрасывают воду. Этим летом сотни лесных пожаров охватили Грецию. Ученые связывают это с жаркой и засушливой погодой, вызванной глобальным изменением климата.

# Пожар # Новости Греции

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