Лесные пожары бушуют в Греции

Недалеко от столицы Греции вспыхнул лесной пожар. Из-за быстрого распространения огня жителей пяти ближайших районов пришлось эвакуировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над Афинами нависло густое облако коричневого дыма. Ликвидацией возгораний заняты более 250 пожарных. Привлечено 12 самолетов и семь вертолетов, с которых сбрасывают воду. Этим летом сотни лесных пожаров охватили Грецию. Ученые связывают это с жаркой и засушливой погодой, вызванной глобальным изменением климата.