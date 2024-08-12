США направят атомную подводную лодку на Ближний Восток из-за Израиля

Глава Минобороны США Ллойд Остин отдал приказ о направлении на Ближний Восток ядерной подводной лодки USS Georgia и активизировал процесс развертывания авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. Об этом пишет РИА Новости.

В регионе уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt. Ранее В беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом были обсуждены усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и меры по обеспечению защиты Израиля. При этом Остин подчеркнул готовность США сделать все необходимое для защиты своего союзника.