Прямой эфир

США направят атомную подводную лодку на Ближний Восток из-за Израиля

12 августа 2024 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава Минобороны США Ллойд Остин отдал приказ о направлении на Ближний Восток ядерной подводной лодки USS Georgia и активизировал процесс развертывания авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. Об этом пишет РИА Новости.

В регионе уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt. Ранее В беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом были обсуждены усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и меры по обеспечению защиты Израиля. При этом Остин подчеркнул готовность США сделать все необходимое для защиты своего союзника.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве намечается тотальный дефицит преподавателей
12 августа 2024 07:28

В Литве намечается тотальный дефицит преподавателей

В Сербии проходят антиправительственные протесты
12 августа 2024 07:26

В Сербии проходят антиправительственные протесты

В Германии в первом полугодии зафиксировали свыше 500 нападений на беженцев
12 августа 2024 06:51

В Германии в первом полугодии зафиксировали свыше 500 нападений на беженцев