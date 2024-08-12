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Вертолёт врезался в крышу отеля в Австралии

12 августа 2024 07:54
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Вертолет врезался в крышу отеля в популярном туристическом городе на севере Австралии. Пилот погиб, сотни постояльцев эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолёт врезался в крышу отеля в Австралии-1

Спасателей вызвали около 2 часов ночи после того, как двухмоторный борт столкнулся с крышей здания. Это привело к пожару. Полиция сообщила, что в настоящее время проводится экспертиза для установления личности погибшего. По данным местных СМИ, крушение произошло в городе Кэрнс, который считается воротами Большого Барьерного рифа. Известно также, что у вертолета оторвались две лопасти несущего винта. Одна из них рухнула в бассейн гостиницы.

# ЧП

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