Вертолёт врезался в крышу отеля в Австралии

Спасателей вызвали около 2 часов ночи после того, как двухмоторный борт столкнулся с крышей здания. Это привело к пожару. Полиция сообщила, что в настоящее время проводится экспертиза для установления личности погибшего. По данным местных СМИ, крушение произошло в городе Кэрнс, который считается воротами Большого Барьерного рифа. Известно также, что у вертолета оторвались две лопасти несущего винта. Одна из них рухнула в бассейн гостиницы.