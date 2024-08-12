Вертолёт врезался в крышу отеля в Австралии

Вертолет врезался в крышу отеля в популярном туристическом городе на севере Австралии. Пилот погиб, сотни постояльцев эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вертолет врезался в крышу отеля в популярном туристическом городе на севере Австралии. Пилот погиб, сотни постояльцев эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасателей вызвали около 2 часов ночи после того, как двухмоторный борт столкнулся с крышей здания. Это привело к пожару. Полиция сообщила, что в настоящее время проводится экспертиза для установления личности погибшего. По данным местных СМИ, крушение произошло в городе Кэрнс, который считается воротами Большого Барьерного рифа. Известно также, что у вертолета оторвались две лопасти несущего винта. Одна из них рухнула в бассейн гостиницы.