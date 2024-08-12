Огонь задули. Олимпийские игры завершились в Париже

На стадионе «Стад де Франс» в Париже состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр 2024 года. Олимпийский флаг был передан мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, так как следующая Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе. Об этом пишет ТАСС.

Огонь Игр задули спортсмены, которые представляют пять континентов, и глава МОК Томас Бах, а также член команды беженцев

Американский актер Том Круз символично принес олимпийский флаг в Лос-Анджелес, спускаясь по тросу на поле стадиона. Публике был показан клип с участием Red Hot Chili Peppers, Билли Айлиша и Снуп Догга.

Спортсмены из России и Беларуси выступали в нейтральном статусе, их победы не учитывались в медальном зачете.