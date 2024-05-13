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Лавров: если Запад хочет решить вопросы на поле боя – Россия полностью готова

13 мая 2024 10:22
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Если Запад хочет решить украинский кризис на поле боя – Россия полностью к этому готова. Так заявил претендент на должность министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По словам дипломата, его страна открыта к проведению переговорного процесса в решении украинского кризиса. Также Лавров отметил, что во время встречи представителей России и Украины в Стамбуле страны были готовы подписать мирное соглашение, чего не позволили союзники Киева, но сейчас они уже жалеют об этом и признают, что условия были максимально выгодны для украинской стороны.

«Стамбульский формат – был последним разом, когда Россия готова была проявить добрую волю Западу. Но нас опять обманули, опять заставили воевать», – подытожил Лавров.

# Международная политика # Сергей Лавров

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