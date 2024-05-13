Прямой эфир

В Киеве испугались назначения Белоусова министром обороны РФ

13 мая 2024 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Киевские власти испугались выдвижения на пост главы Минобороны России Андрея Белоусова, пишет ТАСС.

Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсетях отметил, что назначение Белоусова на эту должность – «очень плохая новость для Украины». Также эксперт сравнил подход украинских военных с российскими. По его словам, либеральная политика Киева в военных вопросах катастрофически снижает эффективность ВПК страны и ВСУ в целом. В то время как России удалось существенно нивелировать санкционные ограничения и даже нарастить производство вооружения в стране.

Назначение Белоусова экономист связывает с необходимостью России еще больше поднять динамику роста отечественной оборонной промышленности.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: если Запад хочет решить вопросы на поле боя – Россия полностью готова
13 мая 2024 10:22

Лавров: если Запад хочет решить вопросы на поле боя – Россия полностью готова

Андрей Белоусов назначен на должность министра обороны России
13 мая 2024 09:39

Андрей Белоусов назначен на должность министра обороны России

Польша потратит более 370 млн долларов на усиление границы с Беларусью
13 мая 2024 09:17

Польша потратит более 370 млн долларов на усиление границы с Беларусью

Бывший сотрудник «Яндекса» задержан в РФ по статье о госизмене
13 мая 2024 09:04

Бывший сотрудник «Яндекса» задержан в РФ по статье о госизмене

МЧС России завершили спасательные работы в разрушенном доме в Белгороде – есть погибшие
13 мая 2024 08:51

МЧС России завершили спасательные работы в разрушенном доме в Белгороде – есть погибшие

С двукратным отрывом от оппонента Науседа выиграл первый тур президентских выборов в Литве
13 мая 2024 08:38

С двукратным отрывом от оппонента Науседа выиграл первый тур президентских выборов в Литве

Пожар уничтожил самый крупный торгово-развлекательный центр Варшавы
13 мая 2024 08:34

Пожар уничтожил самый крупный торгово-развлекательный центр Варшавы

Науседа не смог выиграть выборы в Литве в первом туре
13 мая 2024 08:33

Науседа не смог выиграть выборы в Литве в первом туре

Украина признала успех российской армии на харьковском направлении
13 мая 2024 08:23

Украина признала успех российской армии на харьковском направлении

От переселения бомжей до забастовок – как Франция готовится к Олимпийским играм?
12 мая 2024 19:22

От переселения бомжей до забастовок – как Франция готовится к Олимпийским играм?

Рачков: Польша нагнетает напряжение в регионе, чтобы получать выгоды для себя
12 мая 2024 19:17

Рачков: Польша нагнетает напряжение в регионе, чтобы получать выгоды для себя

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль
12 мая 2024 18:53

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль