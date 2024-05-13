В Киеве испугались назначения Белоусова министром обороны РФ

Киевские власти испугались выдвижения на пост главы Минобороны России Андрея Белоусова, пишет ТАСС.

Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсетях отметил, что назначение Белоусова на эту должность – «очень плохая новость для Украины». Также эксперт сравнил подход украинских военных с российскими. По его словам, либеральная политика Киева в военных вопросах катастрофически снижает эффективность ВПК страны и ВСУ в целом. В то время как России удалось существенно нивелировать санкционные ограничения и даже нарастить производство вооружения в стране.

Назначение Белоусова экономист связывает с необходимостью России еще больше поднять динамику роста отечественной оборонной промышленности.