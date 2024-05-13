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19 человек погибли при обстреле ВСУ Белгорода – возбуждено уголовное дело о теракте

13 мая 2024 10:39
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Из-за обстрелов ВСУ, которым накануне подвергся российский Белгород, погибли 19 человек. Об этом сообщил губернатор этого российского региона. Еще 27 горожан в числе пострадавших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 человек погибли при обстреле ВСУ Белгорода – возбуждено уголовное дело о теракте-1

Накануне в Белгороде 10 раз объявляли сигнал ракетной опасности. В воскресенье, 12 мая, там обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. Он был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», заявили в Минобороны России. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Рискуя собой, они принялись разбирать завалы, но вскоре произошло повторное обрушение, в результате чего трое сотрудников МЧС получили травмы. Работы продолжались всю ночь.

19 человек погибли при обстреле ВСУ Белгорода – возбуждено уголовное дело о теракте-4

К утру поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте ЧП были завершены. Спасти удалось 17 человек. В пострадавшем районе закрыты торговые центры и рынки. Воспитанники дежурных детских садов переведены в безопасные учреждения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

# ЧП

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