19 человек погибли при обстреле ВСУ Белгорода – возбуждено уголовное дело о теракте

Из-за обстрелов ВСУ, которым накануне подвергся российский Белгород, погибли 19 человек. Об этом сообщил губернатор этого российского региона. Еще 27 горожан в числе пострадавших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Белгороде 10 раз объявляли сигнал ракетной опасности. В воскресенье, 12 мая, там обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. Он был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», заявили в Минобороны России. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Рискуя собой, они принялись разбирать завалы, но вскоре произошло повторное обрушение, в результате чего трое сотрудников МЧС получили травмы. Работы продолжались всю ночь.