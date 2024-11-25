Le Monde: в Европе снова обсуждают отправку войск в Украину

Страны Европы вновь обсуждают вопрос о возможном отправлении войск или ЧВК в Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Le Monde.

Дискуссии усилились после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию и касаются возможного отказа США от поддержки Украины после вступления избранного Дональда Трампа на пост президента в 2025 году.

Как пишет издание, мнения стран ЕС расходятся: одни поддерживают идею, впервые выдвинутую Макроном, другие выступают резко против нее. Россия предупреждает, что появление иностранных войск в Украине может привести к негативным последствиям.