В Грузии демонстранты пытались прорваться к парламенту

В Грузии не прекращаются протесты против результатов парламентских выборов. В Тбилиси митингующие пытались прорваться в здание парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разгоряченную толпу остановили усиленные наряды полиции, которые смогли оттеснить демонстрантов. Однако те отказались покидать площадь и установили палатки, чтобы помешать депутатам провести первое заседание нового парламента. Для предотвращения беспорядков в центр Тбилиси съезжается полицейская техника. Протесты в Грузии не утихают с 26 октября, когда стало известно, что на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта». Президент страны Саломе Зурабишвили заявила о массовых фальсификациях и призвала граждан выйти на улицы.