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В Грузии демонстранты пытались прорваться к парламенту

25 ноября 2024 08:36
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В Грузии не прекращаются протесты против результатов парламентских выборов. В Тбилиси митингующие пытались прорваться в здание парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии демонстранты пытались прорваться к парламенту-2

Разгоряченную толпу остановили усиленные наряды полиции, которые смогли оттеснить демонстрантов. Однако те отказались покидать площадь и установили палатки, чтобы помешать депутатам провести первое заседание нового парламента. Для предотвращения беспорядков в центр Тбилиси съезжается полицейская техника. Протесты в Грузии не утихают с 26 октября, когда стало известно, что на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта». Президент страны Саломе Зурабишвили заявила о массовых фальсификациях и призвала граждан выйти на улицы.

# Международная политика # Протесты

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