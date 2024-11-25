Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с «Хезболлой» о прекращении огня в Ливане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информацию подтверждают израильские, американские и ливанские источники. Документ предусматривает согласие сторон на 60-дневный переходный период, в течение которого заключат перемирие, а израильские военные будут постепенно выведены с ливанской территории. Они займут позиции в приграничных районах. Для того чтобы предотвратить возможные провокации, на линии разграничения будут находиться временные силы ООН в Ливане. Теперь соглашение подлежит окончательному одобрению кабинетом министров Израиля.