Большинство военных ВСУ готовы к прекращению огня и к территориальным уступкам в пользу РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Economist.



Издание пишет, что украинские Вооруженные силы позволяют себе отступления по ряду направлений, что негативно влияет на боевой дух солдат. Некоторые военные, уставшие от конфликта, рассматривают режим прекращения огня как единственный выход. Офицер ВСУ с позывным «Чеченец» заявил иностранному журналу, что 70 % его части готовы «отдать территорию» из-за усталости от войны.