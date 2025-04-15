Европейские политики в попытках извратить исторические факты начинают подменять ценности целых народов. И это по сути война. Намедни глава латвийского МИД Байба Браже фактически запретила кандидатам на вступление в Евросоюз посещать парад Победы в Москве и совершать визиты в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то же время Зеленский пригласил европейских лидеров в Киев на 9 Мая, однако вовсе не для чествования подвигов советских солдат.

По словам министра иностранных дел Украины, встреча станет демонстрацией так называемой общей силы на фоне ежегодного военного шествия в Москве. Однако истинной причиной приглашения стал даже не дипломатический фарс. Отдельно Зеленский хотел бы встретиться с лидерами стран из так называемой «коалиции желающих», чтобы обсудить с ними «гарантии безопасности» для Киева в случае возможного прекращения огня с Россией. Но, как отмечают эксперты, европейский проект по финансированию действующего режима в Украине не имеет никакого веса в переговорах.