Даниэль Нобоа одержал победу во втором туре президентских выборов в Эквадоре

Действующий глава Эквадора Даниэль Нобоа одержал победу во втором туре президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Национальный избирательный совет страны.

По итогам обработки 99 % протоколов за Нобоа проголосовали более 55 % избирателей. Согласно планам, инаугурация пройдет 24 мая. Поздравления от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Итоги электоральной кампании свидетельствуют о высоком доверии эквадорского народа к выбранному пути развития страны и поддержке усилий, направленных на обеспечение безопасности и стабильности, повышение авторитета государства на международной арене.

Также белорусский лидер подчеркнул заинтересованность Минска в углублении сотрудничества с Кито на основе понимания и уважения.