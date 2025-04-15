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Даниэль Нобоа одержал победу во втором туре президентских выборов в Эквадоре

15 апреля 2025 16:51
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Действующий глава Эквадора Даниэль Нобоа одержал победу во втором туре президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Национальный избирательный совет страны.

Даниэль Нобоа одержал победу во втором туре президентских выборов в Эквадоре-2

Фото: pixabay

По итогам обработки 99 % протоколов за Нобоа проголосовали более 55 % избирателей. Согласно планам, инаугурация пройдет 24 мая. Поздравления от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Итоги электоральной кампании свидетельствуют о высоком доверии эквадорского народа к выбранному пути развития страны и поддержке усилий, направленных на обеспечение безопасности и стабильности, повышение авторитета государства на международной арене.

Также белорусский лидер подчеркнул заинтересованность Минска в углублении сотрудничества с Кито на основе понимания и уважения.

# Международная политика # Эквадор

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