Более 40% польских компаний ожидают финансовых потерь из-за пошлин Трампа

Ситуация на мировых рынках напоминает картину Айвазовского «Девятый вал». Гигантскую экономическую волну запустила администрация Трампа. Однако Вашингтон действует столь неожиданно, как и непредсказуемо меняет только что принятые решения.

Так вышло и с пошлинами. 2 апреля Штаты ввели тарифы против 180 стран. А уже через неделю ограничения были сняты, хотя не полностью. Просто вместо первоначальных сборов они будут составлять 10 %.

Впрочем, как утверждают аналитики, торговый конфликт может разгореться в любой момент. Сильнее всех бьет тревогу Евросоюз. Из-за зависимости от трансатлантического товарооборота углубление рецессии и стагнации производства могут попросту уничтожить Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.