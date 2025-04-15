Более 40% польских компаний ожидают финансовых потерь из-за пошлин Трампа
Ситуация на мировых рынках напоминает картину Айвазовского «Девятый вал». Гигантскую экономическую волну запустила администрация Трампа. Однако Вашингтон действует столь неожиданно, как и непредсказуемо меняет только что принятые решения.
Так вышло и с пошлинами. 2 апреля Штаты ввели тарифы против 180 стран. А уже через неделю ограничения были сняты, хотя не полностью. Просто вместо первоначальных сборов они будут составлять 10 %.
Впрочем, как утверждают аналитики, торговый конфликт может разгореться в любой момент. Сильнее всех бьет тревогу Евросоюз. Из-за зависимости от трансатлантического товарооборота углубление рецессии и стагнации производства могут попросту уничтожить Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больно ударит по Варшаве. Более 40 % польских компаний ожидают масштабные финансовые потери. США находятся на восьмом месте среди стран, куда экспортируются товары из этой страны. По прогнозам польского экономического института, введенные против Варшавы тарифы могут привести к снижению ВВП на рекордные 25 миллиардов евро.
Томаш Бебен, глава Ассоциации дистрибьюторов и производителей автозапчастей (Польша):
Для нас американские пошлины – это не просто более высокая стоимость экспорта, это растущая неопределенность, которая влияет на инвестиции, индустрию и рабочие места. Только в прошлом году в секторе по производству деталей в Европе было потеряно 54 тысячи рабочих мест, поскольку мы переживаем серьезную трансформацию отрасли. В этом контексте дополнительные новые тарифы только усиливают давление на уже существующую и сложную среду.
Больше всего пострадает машиностроение. Основные товары, которые Польша поставляет в Америку, – это продукция автомобильной промышленности. К тому же она дает 8 % валового продукта и обеспечивает около 200 тысяч рабочих мест. Теперь же компании могут потерять более 160 миллионов долларов, а 13 тысяч человек лишатся своей работы.