Лазуткин: когда РБ и РФ работают как единый организм, то тогда экономика, ВПК показывают, на что мы способны

Андрей Лазуткин, политолог:

Не благодаря, конечно, тому, что в России отстроилась та самая вертикаль, мы сегодня можем интегрироваться. Но кроме этого, конечно, нам помогли и санкции, и последние все события. Потому что когда мы как единый организм работаем в условиях Советского Союза либо в условиях санкций жестких, но против двух суверенных государств, вот тогда наша экономика, наша промышленность, наш ВПК. Он показывает, на что он способен. Если же мы все вступаем в ВТО какой-нибудь, в свободный рынок. Кстати, про ВТО. Да что там Трамп сегодня делает с тарифами? Вы нам 20 лет это все рассказывали, вот мы туда даже как-то и не вступили. А если бы вступили, ну нам бы сегодня сказали: «Знаете, белорусы, вы выполнили все условия, закрыли свою промышленность, а правила меняются теперь. Трампушка говорит, что тарифы, пошлины 500 процентов на молоко и на все. И вы ничего продавать не можете. Поэтому мы не пошли тогда за Западом. Мы строили все-таки единый экономический район с Россией. И вот эта кооперация — что в советское время, что сейчас — она и вывозит наши отношения.