Григорий Азаренок, СТВ: Сейчас новая волна в Европе. Мы видим те идеи, которые проповедовали Александр Лукашенко, Владимир Путин много лет, начиная с ранних этапов своего правления, – это защита Советского Союза, его доброго имени, защита нашей памяти на международном уровне и на уголовном уровне, на каком угодно. Мы видим, что Венгрия, Словакия – начинается возвращение к таким идеям, может быть, не социалистическим, а возвращение к союзу с нами. Как сейчас гнобят Марин Ле Пен, которая к чему апеллирует? Ни к французским легионам, ни к вишистскому режиму. Она апеллирует к Де Голлю, а Де Голль – это был лучший друг Советского Союза. И вот ее тоже гнобят там.

Андрей Лазуткин, политолог:

Они все апеллируют к газу российскому. Орбан, если посмотреть его выступление, он говорит о том, что я лучший лидер венгерского народа, потому что я дал вам дешевый газ и хорошее отношение с Москвой. И венгры говорят: да, у нас есть уровень жизни.

И если брать современную политику, как она предлагается Трампом или его союзниками, а у него их нет, кроме Словакии и Венгрии, в Европе, это прагматизм. Поэтому Россия тоже подхватывает эту нотку, говорит о том, что, смотрите, мы все прагматичные: я прагматичный, вы прагматичный, давайте все вместе что-нибудь сделаем. Например, газопровод в Германию. Прилетает американский корабль с вертолетом, как они его подрывали, и газопровод ваш заканчивается. К сожалению, намерения благие о том, что давайте все вместе торговать и не воевать, они в Европе пока нереализуемы. Потому что остальную часть Европы, кроме Словакии и Венгрии, контролирует Демпартия США – крепкие хозяйственники, которые всех там держат за горло все эти режимы там слабенькие, европейские, у которых немцы прыгают, как обезьянки в цирке. Надо там 400 или сколько там, 800 миллионов на Украину. Да напечатаем, значит, ойро (евро) и все оплатим. Поэтому вот это очень такая сильная группировка, которая никуда не исчезла, которая, я думаю, к сожалению, еще и Трампа пересидит. Поэтому будем исходить из того, что там есть ростки здравого смысла, новой политики какой-то, но их заутюжат вот сапогом, не знаю, либеральной американской демократии.

