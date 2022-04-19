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Это может привести к эскалации конфликта с Пхеньяном. Жители Республики Корея протестуют против военных учений с США

19 апреля 2022 12:31
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Новости Кореи. Жители Сеула выступают против совместных военных учений Республики Корея и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они уже начались, и по мнению протестующих, это может привести к очередному витку эскалации конфликта с Пхеньяном.  

Это может привести к эскалации конфликта с Пхеньяном. Жители Республики Корея протестуют против военных учений с США-1

Демонстранты собрались возле Министерства иностранных дел. Они призывают власти остановить сотрудничество с Америкой и прекратить политику, направленную против КНДР, которую навязывают Штаты. Ведь именно это причина конфликта на полуострове длинною в десятилетия. Также, по мнению протестующих, американские санкции в отношении КНДР не решают ядерную проблему. А только усугубляют отношения Севера и Юга.  

Это может привести к эскалации конфликта с Пхеньяном. Жители Республики Корея протестуют против военных учений с США-4

Участники акции призывают к мирным переговорам и диалогу. Напомним, конфликт между Сеулом и Пхеньяном начался в 1945 году. Тогда еще бывшая колония Японии разделилась на две части: Север находился под влиянием СССР, на Юг пришли американские солдаты.  

# Акции протеста # Фотофакт

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