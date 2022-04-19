Это может привести к эскалации конфликта с Пхеньяном. Жители Республики Корея протестуют против военных учений с США

Новости Кореи. Жители Сеула выступают против совместных военных учений Республики Корея и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они уже начались, и по мнению протестующих, это может привести к очередному витку эскалации конфликта с Пхеньяном.

Демонстранты собрались возле Министерства иностранных дел. Они призывают власти остановить сотрудничество с Америкой и прекратить политику, направленную против КНДР, которую навязывают Штаты. Ведь именно это причина конфликта на полуострове длинною в десятилетия. Также, по мнению протестующих, американские санкции в отношении КНДР не решают ядерную проблему. А только усугубляют отношения Севера и Юга.