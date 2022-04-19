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800 млн долларов и самолёты с вооружением. США продолжат оказывать военную помощь Украине

19 апреля 2022 08:41
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США продолжат оказывать военную помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

800 млн долларов и самолёты с вооружением. США продолжат оказывать военную помощь Украине-1

Накануне Штаты выделили 800 миллионов долларов на военную поддержку Киева. Туда уже отправили пять самолетов с вооружением. Кроме того, Пентагон заявил о намерении начать обучение военных ВСУ за пределами Украины. Солдат будут тренировать на американских гаубицах, которые вскоре туда отправятся.

# Международная политика # Джен Псаки # Фотофакт

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