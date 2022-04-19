800 млн долларов и самолёты с вооружением. США продолжат оказывать военную помощь Украине

Накануне Штаты выделили 800 миллионов долларов на военную поддержку Киева. Туда уже отправили пять самолетов с вооружением. Кроме того, Пентагон заявил о намерении начать обучение военных ВСУ за пределами Украины. Солдат будут тренировать на американских гаубицах, которые вскоре туда отправятся.