800 млн долларов и самолёты с вооружением. США продолжат оказывать военную помощь Украине

США продолжат оказывать военную помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США продолжат оказывать военную помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Штаты выделили 800 миллионов долларов на военную поддержку Киева. Туда уже отправили пять самолетов с вооружением. Кроме того, Пентагон заявил о намерении начать обучение военных ВСУ за пределами Украины. Солдат будут тренировать на американских гаубицах, которые вскоре туда отправятся.