Прямой эфир

Лавров: Россия ответит конкретными действиями на атаку Кремля Киевом

05 мая 2023 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российская Федерация намерена отвечать на атаку на Кремль со стороны Украины делом, а не вести рассуждения о поводах к военным действиям. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости. 

Лавров: Россия ответит конкретными действиями на атаку Кремля Киевом-1

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ отметил, что такой враждебный акт киевская сторона не совершила бы без ведома своих кураторов. Россия ответит конкретными действиями, заверил Лавров. 

Как сообщалось, в ночь на 3 мая Киев совершил атаку на Кремль при помощи двух беспилотников. БПЛА были ликвидированы российской стороной. В Кремле чрезвычайное происшествие назвали терактом, заявив, что за этой атакой на Кремль стоят США. 

# Международная политика # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
В Сербии мужчина застрелил 8 человек и ранил 13. Всё произошло после ссоры с полицейским
05 мая 2023 08:20

В Сербии мужчина застрелил 8 человек и ранил 13. Всё произошло после ссоры с полицейским

Украинский депутат напал на секретаря делегации России на ПАЧЭС
05 мая 2023 08:14

Украинский депутат напал на секретаря делегации России на ПАЧЭС

Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США на грани вооружённого конфликта
05 мая 2023 07:53

Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США на грани вооружённого конфликта