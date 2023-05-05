Лавров: Россия ответит конкретными действиями на атаку Кремля Киевом

Российская Федерация намерена отвечать на атаку на Кремль со стороны Украины делом, а не вести рассуждения о поводах к военным действиям. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости.
Российская Федерация намерена отвечать на атаку на Кремль со стороны Украины делом, а не вести рассуждения о поводах к военным действиям. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости.
Фото: kremlin.ru
Глава МИД РФ отметил, что такой враждебный акт киевская сторона не совершила бы без ведома своих кураторов. Россия ответит конкретными действиями, заверил Лавров.
Как сообщалось, в ночь на 3 мая Киев совершил атаку на Кремль при помощи двух беспилотников. БПЛА были ликвидированы российской стороной. В Кремле чрезвычайное происшествие назвали терактом, заявив, что за этой атакой на Кремль стоят США.