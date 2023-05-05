Лавров: Россия ответит конкретными действиями на атаку Кремля Киевом

Российская Федерация намерена отвечать на атаку на Кремль со стороны Украины делом, а не вести рассуждения о поводах к военным действиям. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что такой враждебный акт киевская сторона не совершила бы без ведома своих кураторов. Россия ответит конкретными действиями, заверил Лавров.

Как сообщалось, в ночь на 3 мая Киев совершил атаку на Кремль при помощи двух беспилотников. БПЛА были ликвидированы российской стороной. В Кремле чрезвычайное происшествие назвали терактом, заявив, что за этой атакой на Кремль стоят США.