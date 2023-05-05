Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США на грани вооружённого конфликта

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что РФ предпринимает усилия, чтобы не допустить срыва отношений с Соединенными Штатами до состояния открытого вооруженного столкновения, пишет РИА Новости.

Заявления Москвы, которые характеризуются умеренностью, спокойствием и ответственностью, показывают мировому сообществу, что российская сторона не планирует скатывать отношения с США к прямой военной конфронтации. Он также отметил, что Москва задействует все возможные ресурсы для отстаивания своей территориальной целостности и обеспечения безопасности своих граждан.

Рябков выразил недоумение по поводу злобного поведения США в сторону России и призвал их заботиться о своей безопасности вместо того, чтобы объединять западный лагерь в сторону антироссийской и антикитайской риторики. Он также предложил США переосмыслить свою политику в вопросе Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США стоят за нападением Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Кремле. В среду, 3 мая, в администрации Президента РФ сообщили, что Украина предприняла попытку осуществить два удара с беспилотника по кремлевской резиденции Владимира Путина. БПЛА были обезврежены силами военных и спецслужб с применением радиолокационных средств.