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Украинский депутат напал на секретаря делегации России на ПАЧЭС

05 мая 2023 08:14
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Член украинской делегации совершил нападение на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ Ирину Касимову. 

Инцидент произошел в четверг, 4 мая, в городе Анкара на юбилейном саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Атака была совершена в отеле, где проходит ПАЧЭС. Секретарь госпитализирован для прохождения обследования. Ему была также оказана консульская помощь. Посольство РФ акцентирует внимание турецкой стороны на том, что властям необходимо должным образом привлечь внимание прессы. Также посольство высказало надежду, что виновные в случившемся будут наказаны по всей строгости закона.  

# Международная политика

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