Прямой эфир

В Сербии мужчина застрелил 8 человек и ранил 13. Всё произошло после ссоры с полицейским

05 мая 2023 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сербии. Трагедия произошла в пригороде Белграда. Мужчина открыл стрельбу по людям. Как минимум восемь человек погибли, еще 13 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь пострадавших находятся в критическом состоянии.  

В Сербии мужчина застрелил 8 человек и ранил 13. Всё произошло после ссоры с полицейским-1

Расстрел устроил 21-летний местный житель. Он поссорился с полицейским, после чего пошел домой, взял автомат и застрелил сначала сотрудника, потом его младшую сестру и тех, кто находился рядом. Для поимки преступника район оцепили – в воздух подняли вертолеты и дроны, задействовали служебных собак. Поисками подозреваемого занимались 600 правоохранителей. Злоумышленника удалось задержать. Министр внутренних дел Сербии назвал произошедшее терактом.  

# Теракт # Новости Сербии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украинский депутат напал на секретаря делегации России на ПАЧЭС
05 мая 2023 08:14

Украинский депутат напал на секретаря делегации России на ПАЧЭС

Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США на грани вооружённого конфликта
05 мая 2023 07:53

Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США на грани вооружённого конфликта

В Японии в результате землетрясения магнитудой 6,3 рухнули два дома
05 мая 2023 07:44

В Японии в результате землетрясения магнитудой 6,3 рухнули два дома