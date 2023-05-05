В Сербии мужчина застрелил 8 человек и ранил 13. Всё произошло после ссоры с полицейским

Новости Сербии. Трагедия произошла в пригороде Белграда. Мужчина открыл стрельбу по людям. Как минимум восемь человек погибли, еще 13 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Расстрел устроил 21-летний местный житель. Он поссорился с полицейским, после чего пошел домой, взял автомат и застрелил сначала сотрудника, потом его младшую сестру и тех, кто находился рядом. Для поимки преступника район оцепили – в воздух подняли вертолеты и дроны, задействовали служебных собак. Поисками подозреваемого занимались 600 правоохранителей. Злоумышленника удалось задержать. Министр внутренних дел Сербии назвал произошедшее терактом.