Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с главой Белого дома подчеркнул стремление России к политическому разрешению украинского кризиса, что было повторено президентом Владимиром Путиным во время приема по случаю Пасхи. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил о намерении Москвы защищать русскоязычных и православных людей в Украине, чтобы сохранять их культурную и религиозную самобытность как важнейшие элементы будущего урегулирования.

Лавров подверг критике Киев за отказ от связей с Россией и отметил отказ властей Украины участвовать в сезонном прекращении огня и мирных программах, что совпадает с позицией нынешнего руководства страны.