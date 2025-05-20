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Лавров: Путин сказал Трампу, что РФ выступает за справедливое урегулирование

20 мая 2025 10:48
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Лавров: Путин сказал Трампу, что РФ выступает за справедливое урегулирование-0

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с главой Белого дома подчеркнул стремление России к политическому разрешению украинского кризиса, что было повторено президентом Владимиром Путиным во время приема по случаю Пасхи. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил о намерении Москвы защищать русскоязычных и православных людей в Украине, чтобы сохранять их культурную и религиозную самобытность как важнейшие элементы будущего урегулирования.

Лавров подверг критике Киев за отказ от связей с Россией и отметил отказ властей Украины участвовать в сезонном прекращении огня и мирных программах, что совпадает с позицией нынешнего руководства страны.

Фото: pixabay

# Международная политика # Сергей Лавров

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