В Южной Корее мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы

Трагическое событие произошло в Южной Корее. В городе Сихын недалеко от столицы мужчина с ножом напал на людей. В результате погибли два человека, еще двое получили серьезные ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в полиции, подозреваемый зашел в магазин и стал наносить удары по находившимся там людям, жертвой атаки стал продавец, пострадала пожилая женщина. После этого злоумышленник на автомобиле приехал в парк, где совершил второе нападение. В результате был убит один человек, еще один получил ранения. Полиции удалось задержать нападавшего, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.