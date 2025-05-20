Прямой эфир

В Южной Корее мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы

20 мая 2025 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трагическое событие произошло в Южной Корее. В городе Сихын недалеко от столицы мужчина с ножом напал на людей. В результате погибли два человека, еще двое получили серьезные ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы-2

Как сообщили в полиции, подозреваемый зашел в магазин и стал наносить удары по находившимся там людям, жертвой атаки стал продавец, пострадала пожилая женщина. После этого злоумышленник на автомобиле приехал в парк, где совершил второе нападение. В результате был убит один человек, еще один получил ранения. Полиции удалось задержать нападавшего, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

# ЧП # Новости Южной Кореи

Другие новости рубрики

Все новости
Затронет Беларусь. ЕС намерен сократить количество дипломатов в странах
20 мая 2025 08:08

Затронет Беларусь. ЕС намерен сократить количество дипломатов в странах

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта – Трамп
20 мая 2025 08:08

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта – Трамп

Белорус Артём Радьков возглавил кипрский «Арис»
20 мая 2025 07:59

Белорус Артём Радьков возглавил кипрский «Арис»