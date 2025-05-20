FT: европейские лидеры шокированы результатами разговора Путина и Трампа

Лидеры европейских стран были потрясены, узнав от главы Штатов Дональда Трампа подробности его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.



Трамп ранее сообщил об этом лидерам Украины, Британии, Франции, Германии, Италии, Финляндии и ЕК. По данным источника, их реакция была крайне удивленной.

Он также сообщил, что больше не будет выполнять роль посредника, предложив Киеву и Москве вести переговоры напрямую.

Разговор Путина и Трампа по телефону 19 мая продолжался более двух часов. Российский президент подтвердил свою готовность к подписанию меморандума с Украиной, включая соглашение о прекращении огня.