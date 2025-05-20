Прямой эфир

FT: европейские лидеры шокированы результатами разговора Путина и Трампа

20 мая 2025 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
FT: европейские лидеры шокированы результатами разговора Путина и Трампа-0

Лидеры европейских стран были потрясены, узнав от главы Штатов Дональда Трампа подробности его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Трамп ранее сообщил об этом лидерам Украины, Британии, Франции, Германии, Италии, Финляндии и ЕК. По данным источника, их реакция была крайне удивленной.

Он также сообщил, что больше не будет выполнять роль посредника, предложив Киеву и Москве вести переговоры напрямую. 

Разговор Путина и Трампа по телефону 19 мая продолжался более двух часов. Российский президент подтвердил свою готовность к подписанию меморандума с Украиной, включая соглашение о прекращении огня.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Южной Корее мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы
20 мая 2025 08:09

В Южной Корее мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы

Затронет Беларусь. ЕС намерен сократить количество дипломатов в странах
20 мая 2025 08:08

Затронет Беларусь. ЕС намерен сократить количество дипломатов в странах

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта – Трамп
20 мая 2025 08:08

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта – Трамп