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Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ

20 мая 2025 09:59
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Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ-0

Совет глав МИД ЕС одобрил новый пакет мер, включающий почти 200 танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас в социальной сети X, пишет ТАСС.

Санкции предусматривают запрет на заход этих судов в порты ЕС и ведение сделок с европейскими компаниями. Под какими флагами ходят танкеры, не уточняется.

Каллас добавила, что страны ЕС уже приступили к разработке 18-го пакета санкций. 

По словам источников, в новый черный список 17-ого пакета санкций также вошли десятки российских физических и юридических лиц.

Фото: pixabay

# Международная политика

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