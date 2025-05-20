Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ

Совет глав МИД ЕС одобрил новый пакет мер, включающий почти 200 танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас в социальной сети X, пишет ТАСС.

Санкции предусматривают запрет на заход этих судов в порты ЕС и ведение сделок с европейскими компаниями. Под какими флагами ходят танкеры, не уточняется.

Каллас добавила, что страны ЕС уже приступили к разработке 18-го пакета санкций.

По словам источников, в новый черный список 17-ого пакета санкций также вошли десятки российских физических и юридических лиц.