«Каждый белорус должен здесь побывать» – популярные блогеры посетили Дворец Независимости
Кадры из Дворца Независимости 22 января во всех блогах страны. На несколько часов символ белорусской государственности стал большой съемочной площадкой для участников реалити-шоу «Фабрика блогеров», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости внимательно изучали каждый уголок, чтобы снять уникальный контент. Видео и фотографии моментально заполнили социальные сети, собирая тысячи просмотров и комментариев.
Яркие эмоции и закулисье блогерской жизни в материале Арины Верховской.
Столько трендов, интерактива и живого контента в стенах Дворца Независимости еще не было. Символ белорусской государственности 22 января попал в объективы участников реалити-шоу «Фабрика блогеров».
На несколько часов Дворец превратился в большую съемочную площадку. Создавать контент блогеры начали с первых минут экскурсии. Традиционно знакомство началось с Зала торжественных церемоний. Гостям рассказали, как строилось здание, показали знаменитые залы и кабинеты, где решаются важные для государства вопросы.
Анна Клинцевич, блогер:
Конечно, всегда хотелось с детства побывать в таких местах, но когда сюда пришла, конечно, масштабы очень сильно впечатлили, очень красиво, невероятные эмоции. Каждый белорус должен здесь побывать для того, чтобы насладиться всем этим богатством нашим белорусским.
Каждый зал имеет свой уникальный дизайн. Гости обращали внимание на детали и мебель. Так, в зеленом зале, где состоялась встреча «нормандской четверки», блогеров привлек большой круглый стол. За ним контент-мейкеры провели импровизированный «костер». Так на шоу называлось ежедневное собрание, где подводили итоги и выбирали самого лучшего блогера. В этот раз мнение было единодушным.
Подробности в видео.