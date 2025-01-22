«Каждый белорус должен здесь побывать» – популярные блогеры посетили Дворец Независимости

Кадры из Дворца Независимости 22 января во всех блогах страны. На несколько часов символ белорусской государственности стал большой съемочной площадкой для участников реалити-шоу «Фабрика блогеров», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости внимательно изучали каждый уголок, чтобы снять уникальный контент. Видео и фотографии моментально заполнили социальные сети, собирая тысячи просмотров и комментариев. Яркие эмоции и закулисье блогерской жизни в материале Арины Верховской.

Столько трендов, интерактива и живого контента в стенах Дворца Независимости еще не было. Символ белорусской государственности 22 января попал в объективы участников реалити-шоу «Фабрика блогеров».

На несколько часов Дворец превратился в большую съемочную площадку. Создавать контент блогеры начали с первых минут экскурсии. Традиционно знакомство началось с Зала торжественных церемоний. Гостям рассказали, как строилось здание, показали знаменитые залы и кабинеты, где решаются важные для государства вопросы.

Анна Клинцевич, блогер:

Конечно, всегда хотелось с детства побывать в таких местах, но когда сюда пришла, конечно, масштабы очень сильно впечатлили, очень красиво, невероятные эмоции. Каждый белорус должен здесь побывать для того, чтобы насладиться всем этим богатством нашим белорусским.