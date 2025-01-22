Прямой эфир

«Каждый белорус должен здесь побывать» – популярные блогеры посетили Дворец Независимости

22 января 2025 20:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кадры из Дворца Независимости 22 января во всех блогах страны. На несколько часов символ белорусской государственности стал большой съемочной площадкой для участников реалити-шоу «Фабрика блогеров», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости внимательно изучали каждый уголок, чтобы снять уникальный контент. Видео и фотографии моментально заполнили социальные сети, собирая тысячи просмотров и комментариев.

Яркие эмоции и закулисье блогерской жизни в материале Арины Верховской.

«Каждый белорус должен здесь побывать» – популярные блогеры посетили Дворец Независимости-2

Столько трендов, интерактива и живого контента в стенах Дворца Независимости еще не было. Символ белорусской государственности 22 января попал в объективы участников реалити-шоу «Фабрика блогеров».

«Каждый белорус должен здесь побывать» – популярные блогеры посетили Дворец Независимости-4

На несколько часов Дворец превратился в большую съемочную площадку. Создавать контент блогеры начали с первых минут экскурсии. Традиционно знакомство началось с Зала торжественных церемоний. Гостям рассказали, как строилось здание, показали знаменитые залы и кабинеты, где решаются важные для государства вопросы.

«Каждый белорус должен здесь побывать» – популярные блогеры посетили Дворец Независимости-6

Анна Клинцевич, блогер:
Конечно, всегда хотелось с детства побывать в таких местах, но когда сюда пришла, конечно, масштабы очень сильно впечатлили, очень красиво, невероятные эмоции. Каждый белорус должен здесь побывать для того, чтобы насладиться всем этим богатством нашим белорусским.

«Каждый белорус должен здесь побывать» – популярные блогеры посетили Дворец Независимости-8

Каждый зал имеет свой уникальный дизайн. Гости обращали внимание на детали и мебель. Так, в зеленом зале, где состоялась встреча «нормандской четверки», блогеров привлек большой круглый стол. За ним контент-мейкеры провели импровизированный «костер». Так на шоу называлось ежедневное собрание, где подводили итоги и выбирали самого лучшего блогера. В этот раз мнение было единодушным.

Подробности в видео.

# блогеры # Арина Верховская

Другие новости рубрики

Все новости
Новицкий: Союзное государство - это очень хорошее подспорье для космических полетов белорусов
22 января 2025 20:03

Новицкий: Союзное государство - это очень хорошее подспорье для космических полетов белорусов

ЦИК опубликовал результаты второго дня досрочного голосования
22 января 2025 19:59

ЦИК опубликовал результаты второго дня досрочного голосования

Новицкий: работа в космосе – хороший образец для политиков – люди могут спокойно трудиться вместе
22 января 2025 19:56

Новицкий: работа в космосе – хороший образец для политиков – люди могут спокойно трудиться вместе